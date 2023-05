Mariana Brey y Paula Varela se manifestaron contra Jimena Barón por el escándalo a la salida de América: "¿De qué se sorprende?"

Jimena Barón hizo un descargo en sus redes denunciando que a la salida de América, luego de haber estado en el programa de Fer Dente, fue increpada por 6 periodistas a los que definió como "machos" que según sus palabras la maltrataron cuando comunicó que no podía quedarse porque tenía que volver a su casa para hacer dormir a su hijo.

Uno de los noteros que estaba en ese grupo pertenece al staff de "Socios del Espectáculo", por lo que en el programa se hicieron eco de las declaraciones de Jimena Barón. Mariana Brey y Paula Varela manifestaron su descontento con la actitud de la cantante.

Mariana Brey expresó: "¿De qué se sorprende Jimena Barón? si es la primera que llama y convoca a la prensa para cualquier cosa que ella necesite. Yo no veo violencia de género y una mina como ella que sí atravesó la violencia de género, que sí sabe precisamente de qué se trata, ¿cómo puede comparar aquello que vivió con lo que pasó anoche que no tiene nada que ver? Es un asedio periodístico, ¿lo querés llamar acoso periodístico? perfecto, pero no es violencia de género".

Por su parte, el cronista que estuvo en el momento al que hizo referencia Jimena en sus redes, en primera instancia le pidió perdón por haberla hecho sentir así, explicó que no fue su intención que se sintiera "forreada" y aclaró que ni él ni sus colegas abrieron la puerta del auto en el que se iba la cantante.

Paula Varela enfrentó a Jimena Barón

Paula Varela, al igual que su compañera de panel, tampoco estuvo de acuerdo con la actitud de Jimena Barón: "Obviamente que empatizo como mamá porque entiendo lo que dice y te banco a full. Pero cuando vos salís después de que estás vendiendo tu música y te esperan 6 noteros, tendrías que estar agradecida en vez de pensar que preferirías que no haya nadie en la casa porque en ese momento paras 2 minutos y todo eso no sucede".

"Muchos de los periodistas y camarógrafos también tienen hijos, tienen ganas de estar en tu casa y se fueron a hacerte una nota a vos Jime a las 12 de la noche. Entonces, si hubieses sido un poco más complaciente, se te puede entender que querés ir a ver a tu hijo, pero parás dos minutos,soy madre y te puedo asegurar que al nene no le cambia en nada dos minutos, y contestás 3 preguntas", agregó la periodista.