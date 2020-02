Jimena Barón hizo un especial pedido tras el estreno de su nueva canción

Desde su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón (32) hizo un descargo en el que pide expresamente que a los que no les guste su música, simplemente no la escuchen. Así es, la exitosa intérprete volvió a enfrentarse a quienes la destruyen luego de su último estreno "Puta".

"Analicen una canción del "Flaco" Spinetta. Es una canción para bialar. Que es ordinario el video, la letra. ¿No me digas?. Mi hijo escucha música, yo intento controlar lo que escucha, así y todo escucha un montón de barbaridades. Prefiero que escuche mi explicación de mi canción y que escuche "Puta" por mí, que tiene un significado que para mi es importante", comenzó la cantante en sus redes sociales.

Luego conitnuó: "A respetar la manera de ser mamás de todas. Y justamente creo que no soy ejemplo de nada yo, por ordinaria y por un montón de cosas feas que todo el mundo piensa. Entonces no sean mala sangre, hay un montón de artistas. Pueden escuchar y analizar otras letras que les parezca que valga la pena. No se hagan mala sangre, escuchen a otra gente y punto".