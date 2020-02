La fuerte declaración de Jimena Barón tras recuperar su estado anímico

View this post on Instagram

10 de diciembre. El día más caluroso del año. 36 grados y 41 de térmica. El auto frenado era una tostadora, quemaban los asientos. El culo en sopa. Solo sepan que el fernet se bebió de verdad y bastante. Fuimos muy felices grabando. Estamos felices de compartirlo hoy con ustedes. Aguanten mis amigas putas hermosas ♥️ #puta fotos @justinabulbarella