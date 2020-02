VIDEO | Tras las innumerables polémicas, Jimena Barón estrenó "Puta"

View this post on Instagram

Para todos y todas los que nos dijeron puta intentando hacernos sentir mal. Para los y las que quieren sacarnos la honra de ser como elegimos ser. Ojalá esta canción te haga sentir mejor y te olvides de esa gente. Ojalá vivas para vos como vos elijas. Ojalá te seas fiel. Les regalo Puta desde lo más hondo de mi corazón para que se sientan más libres y se animen a ser la versión de ustedes mismas que quieran ser. Para que no les afecte la mierda de los demás. Los y las que intentaron insultarnos, se pueden meter el insulto en el qlo porque estamos orgullosas y ahora encima te lo cantamos. XOXO Puta.