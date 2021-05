Jimena Barón habló de los rumores de reconciliación con uno de sus ex

Jimena Barón habló de los supuestos rumores de reconciliación con Mauro Caiazza y las versiones de acercamiento con el "Tucu" López.

La primera en tirar la bomba fue Celeste Muriega quien aseguró que "La Cobra" habría pasado el fin de semana con el bailarín. Aunque no reveló pruebas de este encuentro, la panelista de La previa de La Academia contó que tenía fotos.

Más adelante, la morocha se retractó en Twitter y aseguró que no había sido Mauro quien habría acompañado a Jimena Barón en su fin de semana sino su reciente ex pareja, Tucu López.

Al parecer, la artista y el locutor habrían vivido dos días de reencuentro apasionado aunque ese rumor fue desmentido por Jimena que habló en exclusiva con LAM sobre su situación sentimental.

“Mirá qué lindo. Me hizo tan bien la noticia. La verdad es que no. ”, le dijo a Cinthia Fernández.

“Para información más precisa, no estuve con nadie desde que me separé hace más de dos meses. Hace más de dos meses que no estoy con nadie. Así que no. Está bueno que digan esos chimentos porque capaz alguno se pone celoso y me escribe, pero no bebita", disparó con humor.

Jimena Barón habló del romance entre Gianinna Maradona y su ex, Daniel Osvaldo

Días atrás, Jimena Barón también hizo referencia a la supuesta relación entre su ex, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, su ex amiga.

Aunque la pareja no blanqueó la relación, las pruebas en sus redes sociales así lo confirman y La Cobra dio su opinión al respecto. “¿Te sorprendió que Daniel rehaga su vida con alguien que era tu amiga en su momento como Gianinna?”, le preguntaron en Hay que ver.

"Hay gente que entiende las cosas un poco más rápido, aprende, avanza y se mueve. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo. Más iluso”, reflexionó.

“Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el cu… con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más", comenzó la artista muy sincera.

