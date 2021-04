Jimena Barón habló sobre el romance entre su ex Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Jimena Barón volvió con todo a las redes sociales y comenzó con los preparativos de los que será su participación en La Academia, el nuevo proyecto que lleva adelante Marcelo Tinelli.

En medio de los preparativos para la vuelta de ShowMatch y mientras hacía las fotos promocionales, la cantante fue interrogada sobre la nueva relación de su ex, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, quienes hace unas semanas fueron vistos juntos durante un viaje en el sur del país.

“¿Te sorprendió que Daniel rehaga su vida con alguien que era tu amiga en su momento como Gianinna?”, le preguntó el cronista de Hay que ver a Jimena. “Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el cu… con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más", comenzó la artista muy sincera.

"Hay gente que entiende las cosas un poco más rápido, aprende, avanza y se mueve. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo. Más iluso”, reflexionó Jimena.

Para cerrar, Barón destacó qué es lo que más la preocupa: "Yo me preocupo por mi hijo, en mi casita y por bajar súper educada a dárselo al papá. Después cuando está allá o cuando vuelve le pregunto si está bien, si lo cuidan bien, si está todo en orden y ahí terminó todo. Sino para mi cabeza es mucha información”, finalizó Jimena Barón, sin vueltas.

Jimena Barón dio los motivos de su ausencia: "Tenía ataques de pánico"

Jimena Barón habló de todo con Ángel de Brito. En un esperado mano a mano, la cantante se sometió a las preguntas de las "angelitas" en LAM.

La Cobra, en primer lugar, habló de su prolongada ausencia de las redes sociales y los medios. "Tuve ataques de pánico. Gasté mucha plata en terapia. Me van a ver con canjes de acá a dos años", dijo en el móvil.

Luego, se refirió al poder de "influencia" que tiene desde sus diversas plataformas. "Yo no puedo influenciar si me mando tantas cag..Los artistas tenemos ego y nos quedamos con un comentario malo y no con los diez buenos", tiró.