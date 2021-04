Jimena Barón habló de su reencuentro con Daniel Osvaldo y la relación con Gianinna Maradona

Durante su extensa charla con Ángel de Brito, Jimena Barón también hizo referencia a su relación con Daniel Osvaldo y su convivencia en cuarentena.

"No sé qué me pasó habría que preguntarle a mi psiquiatra", dijo con ironía. "Le echo la culpa a la cuarentena, a este momento que estaba atravesando. Obvio que se me revolvieron un montón de cosas y también vi lo que podría haber sido, la familia", disparó.

Jimena también habló de su vínculo con Gianinna Maradona. "Prefiero no meterme ahí. Ella fue parte de mi vida, muy importante pero ahora ella no está en mi vida", agregó.

Jimena Barón y su ruptura con Tucu López

Jimena Barón se dio tiempo para hablar en La Academia sobre los rumores de que no quiso que su ex pareja, Mauro Caiazza, participe de la edición 2019 de Bailando. "Jamás me metería con el trabajo de nadie. No soy 'Marcela' Tinelli. No me molestaría que esté él es muy talentosa", agregó.

Luego, sobre la decisión de "Tucu" López de bajarse del nuevo ciclo de Marcelo Tinelli aseguró no estar al tanto de su salida del reality.

"No sé por qué se bajó. Lo único que se me ocurre es que tenga muchas ganas de conducir. No sé qué le pasó. Te pregunté a vos. Nunca me metería con el trabajo de nadie. ShowMatch no es un programa para ir con dudas. Yo iba a puntuarlo como cualquier participante. No reviso celulares. Terminamos todo bien, buena onda", tiró.