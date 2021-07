Jimena Barón habló sobre la posibilidad de salir con una mujer: "Si me gustara, claro que sí"

Sin vueltas, y respondiendo las preguntas de cada uno de sus seguidores, Jimena Barón habló sobre sexo y la posibilidad de enamorarse de una mujer en Instagram.

A la consulta de si saldría con alguien de su mismo género, la cantante respondió: "Si me gustara, claro que sí. Por ahora, no me pasó".

Jimena Barón habló sobre la posibilidad de salir con una mujer.

Después siguieron dos preguntas súper picantes a las que Jimena respondió, también, sin vueltas. "¿Actividad sexual? Teniendo un hijo y trabajando todo el día..." "¿Siempre estás tan hot como insinuás?", fueron las consultas.

Mientras que a la primer contestó "No la que quisiera (la actividad sexual)... Que sería estar ahí haciendo maratón con birra fría y amor", junto a una imagen de una paradisíaca playa; a la segunda la respondió con una foto que la muestra súper sexy: "Y la verdad es que sí, siempre estoy caliente", se sinceró.

Jimena Barón habló con sus seguidores sobre su vida amorosa.

Muy fuerte: Jimena Barón mandó a Daniel Osvaldo a hacer terapia

Luego de las declaraciones de Elena Branccini, expareja de Daniel Osvaldo cuando él jugaba en Italia y madre de dos de sus hijas, Jimena Barón salió a bancarla con los tapones de punta. La europea contó que el futbolista le debía cuatro años de cuota alimentaria y que además no ve a sus hijas Victoria y María Helena desde hace varios años.

En una nota con "Los Ángeles de la Mañana", la Cobra habló de su especial vínculo con Elena, con quien incluso llegó compartir vacaciones. “Un día pensó ‘¿a ella qué le habrán dicho?’. El momento clave fue cuando nos conocimos y yo ya hablaba italiano. Entendía todo. Nos juntamos y ella lloraba y yo también lloraba”, comenzó.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo.

“Con Elena nos abrazamos y siempre quedó en claro que nuestra alianza es porque tenemos hijos que son hermanos y eso es para toda la vida. Mi hijo es lo más importante”, sobre la importancia de que Morrison, se relacione con sus hermanas.

“La ex dijo que había un patrón de conducta de Daniel con las mujeres y que eso más le shockeaba en la relación con Gianinna Maradona”, indagó Maite Peñoñori y la actriz con todo: “Yo estoy laburando mi patrón, que también es una mierda y estoy haciendo lo posible para romperlo. El de Daniel, si quiere, que vaya a terapia o sino va a tener la vida que elija o que pueda tener”, finalizó Jimena Barón.