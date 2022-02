Jimena Barón hizo una profunda reflexión desde Miami: "Ando con el corazón en la mano"

Instagram

No es secreto para nadie que Jimena Barón está en pleno proceso creativo de su próximo álbum, lo que le implica un trabajo de introspección para crear sus nuevas canciones, que siempre nacen de las experiencias más dolorosas o transformadoras que le toca vivir.

"Componer está siendo un viaje muy profundo. Vengo de estar con mis amigas del jardín/colegio en España y ahora me reencontré con mis tíos y primas hermanas (y sus bebés nuevos) acá en Miami, donde viven desde la crisis del 2001. No nos veíamos hace tres años", empezó redactando Jimena Barón.

La reflexión de Jimena Barón

Como si eso fuera poco, Jimena Barón continuó con un sincericidio: "Estos últimos días ando con el, corazón en la mano , y son mis propias letras las que me dan un cachetazo y me dicen cosas que no sabía que tenía guardadas. También aparece el amor, claro, que es tan lindo y que a mí siempre un poco me duele".

Esas fueron las palabras de Jimena Barón que desde hace varios días comparte en las redes los diferentes estados de ánimo que está atravesando desde que llegó a Miami. En la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó si estaba en su mejor momento y no dudó en responder sinceramente.

"No. Estoy muy sensible, con unos loops al pasado insoportables pero inevitables. Si, por momentos siento que estoy revolviendo la tierra para que llegue lo mejor. Pero otras veces es solo inseguridad y miedo de que no sea así", respondió Jimena Barón exponiendo sus sentimientos públicamente.