Jimena Barón compartió en redes sociales parte de la carta que le escribió su hijo Momo para Navidad.

La cantante mostró una foto de una conversación de WhatsApp en la que enumera las cosas que el pequeño de 9 años le pidió a Papá Noel y que incluye lujosos regalos. "Un Ipad con lápiz para diseñar un Iphone y un Lamborghini", fueron los tres extravagantes pedidos que hizo el niño y agregó: "Y dijo 'total es mágico'".

Jimena Barón, por su parte, también compartió cuáles son sus deseos para Nochebuena. “Yo en la mesa navideña esperando que empiecen a comer porque es lo único que me importa esta Navidad. Si seguro me regalan medias de nuevo”, disparó.

Jimena Barón mostró el lujoso pedido que le hizo su hijo Momo a Papá Noel

Una Navidad diferente para Jimena Barón

Serán unas Fiestas distintas para Jimena Barón. Su hermano Federico confirmó que tiene coronavirus, noticia que se enteró a inicios de esta semana.

"Ahora me siento un poco mejor pero tengo dolor de cabeza y la voz tomada", contó el actor en Mitre Live.

"El lunes estuve muy mal, me dolía todo el cuerpo y tuve una gripe muy fuerte. Me hisopé y me dio positivo. Ahora estoy tomando algo para bajar un poco la fiebre, tecito con jengibre y todo bien”, aclaró.

Federico Barón.