Sabrina Rojas le hizo un picante reclamo al Tucu López que involucra a Jimena Barón

Sabrina Rojas y el Tucu López disfrutan de vacaciones en Tucumán y la oficialización de este noviazgo en la provincia natal del morocho.

Pero mientras comparten de un descanso soñado en Tafí del Valle, la ex de Luciano Castro aprovechó la ocasión para hacer un reclamo público que involucra a Jimena Barón.

La actriz no tuvo pruritos a la hora de remarcar que su pareja la lleva a los mismos lugares a los que también llevó a La Cobra. "Escuchame una cosa, todo el mundo me está diciendo que me traes al mismo supermercado que trajiste a la cobra que se cotra todo lo que hiciste bebé, ¿podés ser mas original y llevarme a otro supermercado?”, dijo Sabrina Rojas en su Insta Stories.

Sabrina Rojas y Tucu López en Tucumán.

Durante el año pasado, Tucu López viajó a Tucumán con Jimena y, aunque no hacían publicaciones en redes sociales, los seguidores de la pareja los descubrieron en supermercado que, al parecer, es el mismo al que llevó a Sabrina Rojas. "Queda cerca de donde estamos parando", se excusó el protagonista de Sex.

