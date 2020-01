Polémicas, shows suspendidos y un estado de salud complicado: El arranque de año de Jimena Barón

View this post on Instagram

Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: si, té devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina. La matemática de los positivos, así pensamos. Para toda la otra mierda existen los haters que seguro no la ponen y tienen tránsito lento. Volveré pronto y seré todos los superhéroes juntos, pero con vagina, porque este año es de las minas, las súper heroinas. Las y los extraño ✨