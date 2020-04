Jimena Barón confesó que tiene un problema de salud que le complica cantar

Jimena Barón hizo un fuerte descargo en el que reflexionó del inicio del 2020 y los conflictos que debió atravesar con el lanzamiento de Puta, su nuevo tema.

La diosa fue protagonista de diversas polémicas y, en pleno aislamiento, hizo una carta pública que compartió en Insta Stories.

“No te disfruté tanto como te tendría que haber disfrutado. Me diste pánico porque siempre fuiste mi sueño y te cumpliste. Me costaste la vida, te di todo, mis historias, mi corazón, mis letras, todos mis ahorros, mis miedos, errores, todo”, comenzó la artista.

Jimena se refirió a sus miedos a la hora de subir a un escenario donde también confesó cuál es el problema de salud que le complica cantar. “Tuve que entrenar fuerte para llegar con el aire y poder cantar en vivo, tuve que ensayar coreografías que me cuestan mucho, tuve que enfrentar mi miedo de hacerme un estudios y confiar que tengo un quiste en una cuerda vocal que me deja sin voz todo el tiempo, tuve que quedarme sola en un hotel, muda, sin poder cenar o compartir el tiempo de gira con el equipo. Armamos un show con un staff de 25 personas, me gasté toda la guita en intentar deslumbrarlos, en músicos talentosos, bailarinas, escenografía, visuales", expresó.

Luego, también habló sobre la polémica por el lanzamiento de Puta, su tema. “Mientras, en la tele habla mierda de mí yo me siento para la mierda, lloro. Quisiera no tener show. Hay que seguir, La Cobra. Salgo al escenario y me siento una desagradecida. Agradezco, lloro. Me acuerdo de todos los que me dijeron que no iba poder, de los productores que cuando educadamente rechacé laburos contándoles que iba ser cantante me ningunearon en la cara tratando de hacerme sentir una ridícula”.