Jimena Barón reveló cómo hizo para volver a confiar en el amor: "Por nadie"

Jimena Barón acaba de cumplir sus primeros 35 años de edad. Los seguidores la llenaron de mensajes de amor en su día y para poder interactuar con ellos, la artista decidió utilizar la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, donde respondió consultas muy íntimas.

Una de las preguntas que le plantearon los seguidores fue: "¿Cómo hiciste para volver a confiar?". La respuesta de Jimena Barón fue: "Cuando te rompen el corazón y te hacen cosas que vos nunca harías se te hace una especie de escudo, de caparazón duro e impermeable. Te sentís protegida, sí; pero al mismo tiempo tus sentimientos y tu sensibilidad que era linda e ingenua, se empiezan a pudrir por dentro".

La respuesta de Jimena Barón.

Para explicar mejor lo que quería decir, Jimena Barón continuó: "No hay que pudrirse por nadie. Hay que aprender y andar más despabilada. No dar, y dar, y seguir dando si no vuelve. El amor puro y desinteresado, la entrega absoluta, es oro. Dejar pudrir el oro es perder, saber compartirlo es ganar".

De esa forma, la artista evidenció que no se trata de volver a confiar, sino en aprender a discernir dónde darse por completo, identificar dónde la entrega es mutua, para que todo lo hermoso que cada uno lleva por dentro, no se marchite y así poder compartirlo con quien realmente lo merezca y lo valore.

Jimena Barón aconsejó a los seguidores

El consejo de Jimena Barón

Los seguidores le pidieron consejos con respecto a los hombres, alegando que no les va bien en materia del amor. Por lo que Jimena Barón respondió: "Proponerte no conocer a nadie y pasar tiempo con vos misma. Siempre aparecen cosas lindas cuando una logra conectar genuinamente con una misma. Cuando brillas porque sí, porque te queres y te gustas vos sin aval ni aprobación. Fijate ahí".

Con respecto a cómo hacer para alimentar el amor propio, Jimena Barón manifestó: "Sos la única persona con la que vas a convivir 24/7 hasta que te mueras. Tenés que ser la mejor opción del planeta a menos que quieras convivir con una pelotuda, pensalo así, mejor ser una copada, ¿no?".