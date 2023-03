Jimena Barón dejó helados a sus seguidores con la anécdota paranormal vivió este fin de semana en la casa de una amiga. La cantante pidió protección y manifestó que tuvo pesadillas luego de ver las fotos que prueban lo que vio.

"Gente es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No sé qué más decir ni pensar, pero sí veo dos manos agarrandome antes de pararme asustada”, comentó Jimena Barón.

“Trato de pensar en cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo. ¡Los quiero!”, subrayó la cantante en un nuevo posteo.

Jimena Barón tuvo una macabra experiencia paranormal: "Pedí protección".

“¡Estoy acá! Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba, obviamente, muy sugestionada y asustada. No sé qué más contarles que lo que les mostré ayer. Limpié la casa y pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo”, comentó Jimena Barón un poco más tranquila a juzgar por la foto.

“Son esas cosas que si no te pasan no las terminás de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo. La noche me cuesta porque siempre fui miedosa de estas cosas. Espero que pase el susto y ya”, sumó la artista.

Cómo reacción el gato de Jimena Barón, según la artista

Se dice que los gatos son los guardianes espirituales que cuidan a sus humanos desde este plano, por lo cual, la reacción de Torino, el gato que tiene Jimena y Momo en casa, es clave.

“Torino estuvo un rato largo al revés de cómo se pone siempre y despierto mirando para mi lado. Recién cuando yo me logré dormir lo sentí darse vuelta y dormirse”, aseveró Jimena Barón en su relato sobre esta experiencia paranormal.

S.A.