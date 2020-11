A días de firmar su divorcio: Jimena Cyrulnik contó que está muy enamorada

Jimena Cyrulnik se divorció de Lucas Kirby, el padre de sus hijos, y reveló que se encuentra en pareja, apostando una vez más al amor.

"Cuando te separás revivís. Ahora estoy muy bien... Estoy con alguien, no estoy sola. Pero él es muy anti, no creo que haya una foto para el blanqueo porque no me deja... Por mi sí. A él le da pánico todo esto (los medios). Lo respeto porque le da mucho valor a su privacidad", contó la modelo en Pampita Online.

Cuando contó eso, Pampita comentó que la vio muy acaramelada con su nuevo novio en el supermercado.

Y Jimena, después de 15 años con Lucas, aseguró que está muy feliz actualmente. "Es buenísimo... Es espectacular, hermoso, divino. Está bueno volver a sentir cosas, yo soy muy intensa así que estoy chocha... Es el hermano de una amiga. Eso sí, nunca lo había visto. Y mirá que somos amigas desde hace muchos años. La verdad, me mató cuando lo vi personalmente", detalló muy enamorada.

Los consejos de Jimena Cyrulnik para "tentarte" si haces cuarentena con tu ex

Como bien lo hicieron público, aunque ya no sean pareja y estén separados hace varios meses, Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby decidieron pasar la cuarentena en la casa que ambos habitaban hasta que el se mudó. Allí comparten sus días con sus hijos,Calder y Tyron los varones que tuvieron y disfrutan de la vida familiar todos los días.

Ingeniosa, simpática y "poniéndole onda a la cuarentena, Jimena hace unos días compartió un ingenioso método para repartir las tareas de la casa entre ella y su ex y ahora subió un nuevo video a su cuenta de Instagram donde aconseja que cosas no hacer para que no haya confusión entre las exparejas que decidieron convivir durante la cuarentena para no caer en la tentación.