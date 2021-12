Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios

A sus 77 años, el cantante Joan Manuel Serrat anunció que se despedirá de los escenarios en 2022. El cantante se presentará por última vez en una última gira de conciertos que iniciará el próximo 27 de abril en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York y finalizará el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La gira se llamará “El vicio de cantar 1965-2022". El catalán afirmó, mediante un comunicado, que quiere despedirse "personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

El cantautor y compositor ostenta una carrera musical de más de cincuenta años. Su canción "Mediterráneo" es considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

La cruda reflexión de Joan Manuel Serrat sobre el Coronavirus, desde España

Hombre culto, amante de la historia y de las artes, Joan Manuel Serrat, no sólo es uno de los músicos de habla hispana más reconocidos en el mundo entero por su trayectoria y la belleza de sus canciones, sino que es también una voz autorizada a la hora de hablar ciertos temas sensibles como ocurre con la pandemia del Coronavirus a nivel global.

En una entrevista a la que no le faltó nada, Gerardo Rozín tuvo un ida y vuelta telefónico desde el piso de "La Peña de Morfi" con el artista y charlaron de diversos temas y en catalán dejó interesantes y crudas reflexiones. Ante la pregunta del conductor si que piensa, "que algo de esto tiene que ver con lo que el hombre ha hecho del mundo", Serrat respondió firme: "Sería muy sorprendente, pero no por ello menos justo. Esta pregunta que me estás haciendo tú, nos la hemos hecho más de una vez a lo largo de estos últimos días con mi mujer, con mi pareja, cuando decíamos no será que la Tierra nos está devolviendo el mal que le estamos haciendo constantemente".