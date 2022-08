Jonathan Knight, el cantante de New Kids on the Block, se casó en secreto con su novio

Jonathan Knight, el famoso cantante de New Kids on the Block, se casó en secreto con su novio, el actor Harley Rodríguez

La primicia la dio en una entrevista con Entertainment Tonight. Allí confirmó que junto a su pareja dieron el "Sí", aunque hasta el momento no hubo celebración debido a la pandemia. "Ya llegará", aseguró el músico.

Según cuentan desde la web de People, Jonathan Knight contó el año pasado: "Íbamos a casarnos en la granja este año bajo una carpa y luego tener la ceremonia en nuestro granero", refiriéndose a la amplia propiedad donde él y Rodríguez viven en Massachusetts. "Teníamos todo preparado: el catering, el entretenimiento. Nos íbamos a casar a la luz de las velas. Y entonces todo se paró".

En aquel momento, el cantante también dijo al medio de comunicación que después de haber esperado tanto tiempo para casarse, él y su entonces prometido habían pensado en fugarse: "Estamos dudando si fugarnos o simplemente esperamos un par de años más y hacemos una buena celebración con nuestras familias", afirmó.

En People además señalan que Jonathan Knight pasó gran parte del año de gira por todo el país con sus compañeros de banda y filmando episodios para la segunda temporada de HGTV's Farmhouse Fixer, que lo sigue a él y a su compañera diseñadora de interiores Kristina Crestin mientras restauran casas históricas alrededor de Nueva Inglaterra.

"Diría que este año fue definitivamente un desafío porque básicamente tuve que estar en ambos lugares al mismo tiempo", dijo la estrella a People. "De todas las veces que los New Kids se han reunido, ésta ha sido la gira más intensa para nosotros. Había días en los que me bajaba del escenario a las 11 de la noche, me subía a un avión justo después del show, volaba toda la noche, filmaba todo el día, y luego volvía a subir a un avión para ir a realizar el siguiente show", agregó.