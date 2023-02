Jorge del Busto, el diseñador argentino que triunfa en Hollywood

Jorge del Busto y red carpet ya son una unión indisoluble pues el diseñador oriundo del conurbano bonaerense ya acuñó su nombre en el Museo de Hollywood de Los Ángeles donde se preservan más de 11 mil objetos y algunas de sus creaciones, pues ya vistió a Loretta Swit, Michael Learned y a Carolyn Hennesy.

Jorge del Busto en plena tarea junto a una modelo

El exitoso diseñador argentino abrió las puertas de su atelier a la agencia de noticias EFE y se refirió a una carrera de más de 20 años de trayectoria, su pasión por la alta costura, su fuente de inspiración y sus diseños más emblemáticos.

La abuela, una fuente de inspiración

Jorgenació en Puerto Rico, un pueblo situado en la provincia de Misiones y luego creció en el conurbano bonaerense. Siendo niño, a los 12 años, ya tenía en claro cuál era su pasión, pero debió soportar el prejuicio de su padre por su elección.

Para del Busto su abuela tuvo un rol clave, pues además de ser su musa inspiradora le aconsejó no desistir de sus sueños. Su abuela se definía como su modelo de “prestancia impecable” y “la típica mujer que no salía si no estaba maquillada, peinada o bien vestida”.

Jorge del Busto en su atelier

El diseñador no la tuvo fácil pues comenta que: “Se me ocurrió una colección de unos catorce dibujos, algunos hechos en acuarela, de una línea de ropa que me surgió. A mi familia le encantó, hasta que se la mostré a mi padre. Rompió los bocetos y los quemó. No quería tener un hijo que se dedicara a hacer esto”, dijo sin darle importancia.

A los 21 años tomó una decisión trascendente, armó un bolso y se fue a Asunción, donde se convirtió en profesor de educación física. Explica que la facilidad para la actividad física le permitió especializarse y ampliar el panorama cuando se mudó a Sao Paulo, para finalmente radicarse en Chicago.

Sin dudas su abuela fue clave, y aplicó los consejos. Ella le dijo: “Juntate con gente que te pueda ayudar; si querés triunfar, tenés que ir donde la gente ya está triunfando”. De esa forma, ya en Estados Unidos del Busto frecuentó los ambientes que le pudieran aportar valor al mundo en el que le interesaba trabajar e insertarse.

Del gimnasio al atelier

Jorge cuenta que: “Me convertí en uno de los ‘tops’ del ‘fitness’ y las revistas sociales. Siempre me nombraban como uno de los hombres con mejor estilo de la ciudad, en Chicago y Los Ángeles, llamaba la atención la mezcla de argentino, no sé, ¿un gaucho refinado?”, recuerda de esas épocas.

Jorge del Busto junto a sus colaboradoes

A principios del año 2.000 José fue instructor de gimnasia y ese fue el primer paso de una sucesión de aciertos. Cuenta que sus alumnas solían almorzar para discutir de negocios, entonces se planteó la idea de confeccionar una línea de ropa deportiva semi formal. Dijo: “podría haber sido un precursor de ese estilo que explotó en 2010, pero ya estaba especializándose en la vida de la alta costura, donde lo importante está en los detalles, las telas y la elaboración”, agregó.

Y explica que: “depende de las bases. Hay vestidos que son con estructura, otros ya estructurados y parecidos a túnicas, donde el valor está en la tela y la soltura. Están hechos casi 100 % a mano y con materiales nobles. Es una regla para que sea alta costura”, afirma Jorge del Busto.

“Siempre podés vestir bien”

El diseñador argentino siempre buscó capacitarse y formarse, la industria de la moda es altamente competitiva y dijo: “Estos cursos me sirvieron para actualizarme. Mis creaciones tienen menos que ver con las temporadas y más con lo que les queda bien a mis clientas”, afirmó.

Si bien cada 30 años hay tendencias que retornan para del Busto hay reglas innegociables: “hay cosas que se pueden resaltar y hay cosas que se tienen que ocultar sí o sí”.

El diseñador junto a una modelo con su creación

Su estilo se caracteriza según dice por: “Hombros, cuello y ‘bustier’ (pecho), siempre es algo para resaltar. No importa la edad o el peso, se puede resaltar sin que sea vulgar”, afirma, mientras define a la modelo ideal: Tienen que ser una percha, alta, esbelta, nada de pecho y elegante, sostuvo.

Por último, concluyó que: “Nunca hay una verdadera excusa para decir: ‘no me voy a vestir bien’. Siempre te podés vestir bien”.

Un vestido icónico

Jorge del Busto respecto al glamour y a las divas de Hollywood dice: “Las vestí para la ‘red carpet’, con prendas hechas a mano y materiales reciclados. Creo que el vestido que más me ha costado es el de Michael Learned, ya que tiene casi un millón de canutillos y pesa entre siete a diez kilos. Son prendas únicas, imposibles de repetirlas”, explicó.

Jorge del Busto atiende el más mínimo detalle

Detalló que el vestido que le realizó a Hennesy “fue un encaje francés bordado a mano sobre un corsé metálico” y agregó “todo un trabajo artesanal y la mayoría del vestido tiene cortinas que eran de mi ‘living room’”, destacó.

Jorge del Busto un nombre para recordar y tener presente en cada alfombra roja.

