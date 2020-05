Jorge Rial comparó a Nicolás Cabré con el coronavirus

Laurita Fernández y Nicolás Cabré confirmaron su separación, tanto es así que la bailarina dio detalles de la ruptura en Los Ángeles de la Mañana. Y mientras muchos recordaron todas las novias del mundo del espectáculo que tuvo el actor, Jorge Rial fue durísimo y lo comparó con el coronavirus, la brutal pandemia que azota al mundo entero.

"Este virus no es inclusivo porque ataca a las mujeres, es sexista. Esto es así, no me traten de machista. Así como estamos con el coronavirus y el dengue, está este virus que ataca a la mujer. Yo no conozco ningún hombre atacado. Primero sentís un deslumbramiento y sucede en el lugar de trabajo. Ahí se incuba. Te das cuenta que hay una mirada distinta del virus hasta que entrás. El virus te empieza a seducir. Hay una admiración al virus, porque al contrario de lo mortal del coronavirus, este no es mortal", disparó el conductor de Intrusos.

"¿Síntomas? Vos antes del virus tenés un carácter alegre, decís '¡ay, qué lindo! ¡Notas, notas, notas!'. Después 'no quiero hablar con ustedes, son una mierda'. Antes eras una mujer bella, alegre, con un color de piel y de pelo lindo, pero el virus entra y tardan en recuperarse. Perdés el color lindo. Algunas se recuperan con ayuda. Igual este virus no es de multiplicar contagio. ¿Edades? Ataca a jóvenes, no ataca a los adultos mayores. No entra ahí. Tampoco ataca a los muy menores... Este virus te deja dando vueltas como un trompo. Hubo víctimas que quedaron mal de verdad. No hay vacuna. La vacuna sería, si lo tenés en frente, correte. No es invisible", aseguró el periodista asociando su relación con Eugenia Tobal.

Cerca del final, Jorge aseguró que Cabré es más peligroso que el COVID-19: "Este virus tiene la capacidad de atraer a la víctima. Es más, la consigna del coronavirus es 'quedate en casa'. A esta víctima la sacó dos veces de su casa. Este virus algo debe tener y los científicos no lo descubrieron. Pero se cobró una nueva víctima ¿Cuál es ese virus, que es más peligroso que el coronavirus? Es el virus de la farándula, lo tenemos inoculado hace años y sigue y sigue. El virus se llama Nicolás Cabré. El virus C-19 acaba de cobrarse una nueva víctima. Acaba de confirmarse que el virus C-19, Cabré 19, se cobró una nueva víctima, Laurita Fernández. Todas las víctimas quedan mal".