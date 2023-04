Jorge Rial confesó el verdadero motivo de su separación: "Para que no me griten"

Jorge Rial se casó con Romina Pereiro en abril del 2019, en una ceremonia íntima. Sin embargo, en marzo del 2022, el periodista confirmó su separación de la nutricionista sin dar muchos detalles sobre el motivo. En junio del mismo año se divorciaron.

Aunque Jorge Rial en su momento se hizo cargo de que atravesó un mal momento luego de su salida de "Intrusos", sumado a la pandemia por el Coronavirus y que no pudo salir a flote, motivo por el cual acabó separándose, en "Argenzuela" reveló el verdadero motivo.

Jorge Rial y Romina Pereiro.

Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron un picante ida y vuelta, por lo que el conductor intervino para ponerle punto final a la disputa que parecía no terminar más. "¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champion en mi casa ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champion y a las 19 voy a buscar a mi nieto".

"Pero no ¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto (piso) a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!", lanzó picante Jorge Rial dejando en evidencia el verdadero motivo de su divorcio de Romina Pereiro.

Jorge Rial.

Jorge Rial reveló el motivo de su soltería

En el programa radial que conduce, Jorge Rial saludó: "Buenas, buenas, ¿cómo están? Y luego interrumpió el saludo con una conducta muy detallista. El conductor de “Argenzuela” dijo: “Esperen que me voy a arreglar el cuellito, esto es lo que tiene el lino que es un quilombo bárbaro", expresó.

Pero la cuestión del cuello de la camisa no quedó allí. Antes de anunciar los temas que abordaría en el programa asumió que sus características impactan en su presente sentimental. Dijo Rial: "Me voy a arreglar el cuellito. ¡Uy qué hincha pelotas estoy!", expresó el periodista frente a la audiencia y a sus compañeros de programa.

Jorge Rial.

Y continuó: "Claro, qué rompe pelotas que soy, por eso nadie quiere vivir conmigo", expresó el periodista y rápidamente lo asoció a que es el motivo por el cual es dificultoso convivir con él.