A raíz de la última editorial de Viviana Canosa junto a Laura Di Marco, en donde hablaron sobre la salud y el cuerpo de Florencia Kirchner, respecto a un posible trastorno alimenticio que sufriría la hija de la vicepresidente, las críticas estallaron y apuntaron contra ellas sin piedad, entre ellos Jorge Rial que las catalogó como malas personas.

‘’Perdón, no me quiero meter en un tema tan delicado’’, comenzó diciendo Di Marco, para luego seguir: "Uno ve su cuerpo como está, me da mucha, tiene una anorexia nerviosa galopante’’, aseguró y analizó sobre cuál sería la causante: "La falta de madre, la falta de nutrición materna".

Viviana Canosa

En este contexto, Viviana Canosa y Laura Di Marco opinaron al comienzo y al final del programa, acerca de Cristina Kirchner: "Es una mujer resentida y que nunca curó su resentimiento".

Jorge Rial, salió al ataque para defender a CFK y criticar fuertemente a las periodistas, que cabe destacar, son sus enemigas mediáticas. Tras escuchar lo dicho por ambas en La Nación+, el conductor de Argenzuela escribió su descargo mediante Twitter: "Lo de Viviana Canosa y Laura Di Marco es simplemente un espanto", comenzó.

El tweet de Jorge Rial

Y continuó: "Exponer la vulnerabilidad de una chica solo para atajar a su madre es una hijo... Y no hay ideología que las justifique. Los hijos es lo último que se ataca entre gente de bien. No es el caso", sentenció Jorge Rial. Finalmente, el conductor sin miedo a nada, arrobó en el texto a sus colegas.

D.M