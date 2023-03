Jorge Rial confirmó en su programa de radio que Jey Mammón era el humorista acusado de abuso sexual por Lucas Benvenuto. El joven denunció judicialmente al conductor de La Peña de Morfi, pero se encontró con una traba cuando le informaron que el hecho había prescripto. Por eso decidió exponer el caso en los medios, y lo hizo en A La Tarde, programa que conduce Karina Mazzoco en América. Desde ese momento, de lo único que se habla en la televisión argentina es del caso.

Jorge Rial en Argenzuela

Jorge Rial dio una nota para Socios del Espectáculo, programa con el cual estuvo enfrentado hace un tiempo. Este enfrentamiento se dio a partir de que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaran detalles de la separación entre el conductor y Romina Pereiro. A Rial esto no le gustó nada y decidió responder anunciando que iba a mostrar unos supuestos chats de Pallares. Sin embargo, parece que las aguas se calmaron y el periodista accedió a darles una nota que, a pesar de que no habló directamente con los conductores, aceptó dialogar con el notero del programa de El Trece.

Al comienzo de la nota, el notero le consultó: "¿Le crees?", a lo que Jorge Rial respondió con altura: "No es cuestión de fe ni de creencia, es cuestión de que la justicia lo decida. Siempre le creo a la víctima. Hay cosas que vi que no me cierran. Que diga 'era menor pero no tan menor', me parece atroz. Me parece bien que haya hablado". Con respecto a la iniciativa de Jey Mammón de llevar a cabo un juicio a la verdad, el conductor dijo: "Me parece arriesgado y finalmente no va a poder hacerlo. Lo tiene que hacer la víctima y no el victimario, o sea que jurídicamente no puede. Y después, tenés que estar seguro de tu inocencia absoluta. Más allá de que no haya un castigo jurídico, el tema es la opinión pública".

Jorge Rial en su programa de radio

La nota duró alrededor de dos minutos y medio, y en ese tiempo, Jorge Rial fue contundente sobre el caso de Jey Mammón y, además, abrió una puerta a un posible futuro escándalo. Antes de tirar la bomba, el conductor reflexionó sobre el tema: "Creo que hay una naturalización, en ciertos ámbitos y hablo puntualmente del tema del espectáculo, donde se naturaliza ese tema de las edades. Lo ven como natural, como amor, qué se yo... A mi me parece una locura, pero bueno, lo ven como natural", inició.

Jorge Rial anticipó qué escándalo podría superar al de Jey Mammón

Luego del momento de reflexión, Jorge Rial lanzó un anticipo de un escándalo que podría venirse a futuro: "El tema es que esto abre una puerta enorme, y la próxima cosa que hay que mirar es... hay un lugar que son los casting en la televisión. El día que se abra esa puerta chicos va a ser un quilombo eh...", avisó a los integrantes del programa.

De todas formas, Jorge Rial aclaró: "Yo se lo que saben ustedes. Yo me manejo a través de los papeles. Por eso cuando le puse nombre a Jey Mammón lo puse porque tenía la denuncia. Lo que me llamó la atención es por qué esa denuncia no se conoció antes cuando a la justicia le encanta escupir expedientes y causas para afuera para hacer quilombo, esta la tenían guardada. Raro. Eso es lo único que me parece raro".

Para finalizar, el conductor contó un poco sobre las internas de los canales y lo que sucede con las figuras del espectáculo: "Qué hay detrás de todo esto. Bueno, aparentemente hay algo un poquito más grande. Hay canales que ya están llamando a algunas figuras, la sientan y le dicen '¿Es verdad esto?' Y uno le dijo 'recuerdo una con uno de 17'. Bueno, ya hay canales que están llamando a sus figuras y preguntarles 'qué pasa'", terminó con dureza.

