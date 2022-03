Instagram

Jorge Rial debutó este sábado a las 21 hs como el nuevo conductor de “Sobredosis de TV”. Su regreso lo hizo muy a su estilo, con un invitado polémico y al que la mayoría de la gente quiere escuchar. En esta ocasión lo hizo con el diputado Javier Milei y las redes sociales no pararon de comentar y hablar del programa.

Con “Jorge Rial” como tendencia en Twitter, seguido por Mieli y SDTV, el presentador manifestó al aire su emoción al ver las repercusiones y el recibimiento que tuvo en la noche de su debut.

Jorge Rial debutó con éxito en “Sobredosis de TV”.

“Ahora puedo soltar toda la bola, estuve aguantando todo este tiempo solamente para este momento, a esta hora, a las 21 horas, por este canal (C5N)”, expresó el periodista una vez saludó oficialmente a la audiencia. Este comentario llevó a pensar que hablaría sobre su vida privada, la cual está por estos días en el ojo del huracán, pero no fue así, Rial se refería a su invitado.

Una vez finalizado el programa, Jorge Rial compartió los números del rating y según el sitio Puro Rating, C5N tuvo 2.7 puntos con "Sobredosis de TV", muy por encima de Canal 26, TN, Crónica TV, La Nación+ y A24.

El conductor, desde el minuto cero, hasta el final, se dedicó a hablar sobre el debut y su invitado. Sobre el tema que la mayoría de las personas esperaban que tocara, la separación con Romina Pereiro, no lo abordó. Jorge Rial se llamó al silencio y mantuvo lo que dijo en su programa radial “Argenzuela” (Radio 10), cuando blanqueó su ruptura y dijo que no hablaría más del tema.

Jorge Rial y el programa de la discordia

Jorge Rial no ha tenido unas últimas semanas muy amables, que se puedan decir. El periodista ha estado en el centro de la polémica por tres razones. La primera, por la pelea que protagonizó con Elizabeth la Negra Vernaci, ex conductora de “Sobredosis de TV”. La fuerte discusión fue publicada por Marcela Tauro en “Intrusos”, cosa que no le gustó a Rial y atacó a la panelista con filosos comentarios, cuyas repercusiones caldearon los ánimos de ambos, con un picante ida y vuelta en redes.

Con las dos discusiones aún bien calientes, Jorge Rial no aguantó la presión de los medios y de los portales, que le martillaron la cabeza durante varios días con titulares sobre su separación con Romina Pereiro y finalmente lo confesó al aire, en su programa de radio.