Jorge Rial se caracteriza por decir siempre lo que piensa sin filtro, actitud que muchas veces genera enojo e indignación en los artistas. En esta oportunidad, el periodista se refirió a la no reacción de Pampita con la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino.

Es de público conocimiento que Flor Moyano radicó la denuncia por abuso y aunque en su momento elevó su reclamo a la producción de "El Hotel de los Famosos" reality en el que todo ocurrió, Pampita, como conductora del mismo, se llamó al silencio.

Pampita en el estreno de "El Hotel de los Famosos".

"Acá pasó algo, no violación, pero hubo abuso y maltrato dentro de 'El Hotel de los Famosos'. El otro día Flor Moyano lo contó, pero el programa siguió como si nada, no le dieron asistencia, no le dieron bola. Sí el tema está en la justicia por la denuncia de ella", expresó Jorge Rial en su programa.

"El tipo (Juan Martino) hay partes donde se nota, y después a mí me llama mucho la atención el silencio de Pampita porque él Chino Leunis, al principio, habló del tema, se solidarizó", agregó el conductor de "Argenzuela".

Flor Moyano.

Qué dijo Jorge Rial sobre Pampita

"Dos cosas me llaman la atención el silencio atroz de Pampita, porque fue algo público, vos te lo reservás en tu casa. Es atroz y avergonzante que se haya mantenido en silencio sobre esto", manifestó Rial como primer indicio de sospecha.

"Y lo que hizo la productora y el canal, también es avergonzante. No pararon", cerró Jorge visiblemente sorprendido por cómo manejaron el tema desde el canal, más allá de la actitud que tuvo Pampita como conductora al respecto.