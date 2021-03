Jorge Rial habló de la mudanza de Morena: "Me pone mal"

Jorge Rial inicia una nueva etapa en su vida y en las próximas semanas estrenará TV Nostra, su nuevo programa.

Además, el periodista deberá enfrentar el dolor de vivir lejos de su hija Morena, quien decidió instalarse en Córdoba con su nieto, Francesco Benicio.

La joven artista protagonizó la temporada en la obra La Mentirita, y su pequeño está cerca de su papá, Francisco Ambrosioni.

“Eso me pone mal porque ver poco a Fran me pone mal. Pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche nos hablamos por la camarita. Por suerte el vínculo de padre e hija está muy bien. Atravesamos tormentas increíbles, pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Es mi hija y la voy a amar siempre, por más cosas que diga de mí se las voy a perdonar”, dijo en diálogo con Teleshow.

Jorge Rial habló de las diferencias con Morena

Jorge Rial y Morena mantuvieron diferentes polémicas que se hicieron mediáticas. Sobre estas diferencias, el ex conductor de Intrusos aseguró que mantiene una relación de sinceridad con ella.

“Cuando hace cosas que no me gustan se lo digo también. Su festejo de cumpleaños no me gustó y se lo dije. Fue en plena pandemia, no me gustó y se lo dije. Pero es grande, es mayor de edad. Pero cuando tenga que marcárselo se lo voy a marcar. A las dos, a Rocío también. Pasa que ella no es mediática”, expresó sobre la fiesta

"Me consultó sobre irse a vivir a Córdoba. Fue consensuado. Yo le dije que si era feliz, y que si Córdoba es su lugar en el mundo, como cree que lo es está bien. ¿Por qué la voy a tener atada a un lugar en el que no se siente cómoda? Ella se siente cómoda allá y no sé por qué, es algo que nunca me expliqué, pero se siente cómoda allá. Si un día no se siente cómoda y quiere volver, se vendrá. Siempre va a ser mi hija y va a tener mi apoyo, para cosas lógicas, ¿no?”, aseguró.