Jorge Rial liquidó a Santiago del Moro y criticó su apariencia: "Tiene una vida muy..."

Jorge Rial apuntó sin filtro contra su colega, el presentador de Gran Hermano, Santiago del Moro. Hoy en su programa de Radio 10, Argenzuela, el reconocido conductor del grupo Indalo, arremetió contra el aspecto físico del conductor de Tefele y de paso criticó lo que la producción está haciendo con su imagen.

El experimentado periodista de entretenimiento no le tembló el pulso para hablar de Santiago del Moro y dijo: "Es un chico raro. ¡Qué se yo! No sigue a nadie en las redes, casi no tiene actividad en las redes. Llega sobre la hora a todos lados. Tiene una vida muy especial”.

Del Moro se convirtió en una de las estrellas de Telefe y ha estado en el canal con varios éxitos en el prime time, entre ellos, ¿Quién quiere ser millonario? y MasterChef Celebrity. Con 1.9 millones de seguidores en Instagram, Santiago del Moro suele tener un perfil bajo y sus posteos son relacionados a su momento laboral, y muy poco a su vida privada.

Jorge Rial fue mucho más allá y opinó sobre el aspecto físico Santiago: “Tiene un filtro de Instagram incorporado a su cuerpo, porque siempre está igual, luminoso, sonriente, sin arrugas... Parece un pibe... Y tiene como 50 años ya”.

A los filosos comentarios del conductor, no se le escapó el reality de telefe, Gran Hermano, el cual, va a cumplir dos semanas de estar al aire y ya es uno de los programas con mayor éxito del momento en prime time de la noche. Jorge Rial, que durante años condujo el formato, hoy, como espectador, fue crítico con la producción del programa.

Según Rial, lo debates de GH 2022 "no sirven para nada" y de paso, ponen a Santi en la conducción. "Está siendo desgastado por el canal", y agregó: "Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando".

“Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación... Lo están exponiendo al pedo, que lo dejen para las galas. (Por Santiago del Moro)”, agregó Rial en sus dichos hoy.

Santiago del Moro reveló el porqué no le gusta tomarse fotos

Hace un tiempo, Santiago del Moro contó en su programa de radio, El Club Del Moro, que no le gusta tomarse fotos por un trauma que le quedó de su infancia. "Creo que esa faceta mía tiene que ver con que mi madre era fotógrafa aficionada y de chico me sacaba fotos todo el tiempo; por eso le tengo como rechazo".

En esa medida, Santiago del Moro también aclaró que no le gusta hacerse fotos cholulas. “No necesito sacarme con un famoso para decir con quien estuve... Con Diego Maradona no me saqué ni le hubiese pedido. ¡Me muero!”