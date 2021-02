Jorge Rial: "No vuelvo a Intrusos"

Jorge Rial confirmó que no vuelve a Intrusos. El conductor visitó el piso del programa, y allí explicó todo.

"Efectivamente, no vuelvo a Intrusos", comenzó diciendo Rial ante la atenta mirada de Adrián Pallares.

"Por ahora es un hasta luego, no me despido definitivamente de nada. Cierro un ciclo. No creo en las despedidas eternas. Sobre todo por este programa que, más que un programa, es mi vida. Tiene la edad de mis hijas", expresó.

"Es un desafío personal muy fuerte porque es salir de la zona de confort. Hay que jugarse, reinventarse. Siento que Intrusos está consolidado. Son pocos los programas que se resisten", dijo.

"Este programa que voy a hacer, hace dos años me está dando vueltas en la cabeza. Ahora se abrió una puerta que nadie pensaba y me colé, llegué justo", aclaró sobre este nuevo ciclo que llevará adelante. "Venía masticando la necesidad de un cambio. Hubo un momento que sentía que venía a facturar y nada más", aclaró.

Jorge Rial rompió el silencio y aclaró sobre su relación con sus compañeros

Jorge Rial también aclaró sobre el supuesto chat entre ex integrantes del programa que habrían provocado el enojo. "No me voy enojado con nadie. No sólo debe haber chats paralelos sino cada cual hablará con otro de cuestiones personales. Yo seguí comunicación con todos", disparó.

"Hay muchas notas sobre que existe un chat desde 2018. Quien dijo que Rial dejaba un programa de 21 años por un chat es no saber nada de Rial, no conocerlo. Nadie deja un programa por eso. El chat se armó en 2018 cuando se tomó la licencia, un espacio de trabajo para no estar todo el día. Eso fue quedando para saludarnos, pasarnos teléfonos. No más que eso", agregó Pallares.