Con un palito a Ángel de Brito, Jorge Rial habló de su supuesta salida de Intrusos

Esta semana se habló mucho de la situación de Jorge Rial en Intrusos, ya que surgió el rumor de que él está organizando un nuevo programa por la pantalla de América, llamado TV Nostra, que estará en el prime time del canal y será una mezcla de política, informes y actualidad. Pero todo tomó más intensidad, tras los detalles que dio Ángel de Brito.

Pero este martes por la noche, el periodista fue por más y sentenció en su cuenta de Twitter: "Gracias por la preocupación de los colegas por saber cuál es mi futuro en la televisión. Me conmueve el esfuerzo de informar sin datos. Para que se queden tranquilos no me voy de @AmericaTV. Tal vez mañana cuente todo en el único lugar que importa: @Intrusos".

Anteriormente, el conductor de LAM había anticipado que Jorge ya acordó su salida de Intrusos con Daniel Vila porque para él es un ciclo terminado. Asimismo, en el programa de eltrece sostuvieron que Rial está cansado de las internas entre sus panelistas.

Según el periodista, el quiebre se dio cuando el conductor descubrió que existía un grupo de WhatsApp en el que no estaba incluido. “Él último día que fue al programa sintió que ya no pertenecía más, que era un ciclo terminado y quería tomarse una pausa. Lo hablaron con el dueño del canal, lo acordaron antes de sus vacaciones, en el sur”, contó De Brito.

“Antes de irse lo habló con Daniel Vila y acordaron esta salida y hacer un programa a la noche que tiene que ver con informes, con actualidad, con espectáculos y con un poco de todo que se va a estrenar en marzo”, agregó.

¿Cómo será el nuevo programa de Jorge Rial en América?

Jorge Rial ya se prepara para volver a Intrusos sin embargo, el conductor tiene otras propuestas televisivas para este 2021.

“Aparentemente cuando vuelva Rial a Intrusos le van a volver a ofrecer un programa a las 23 hs”, contó Laura Ubfal sobre el nuevo ciclo que tendría Rial en América y a pedido de sus directivos. “Sería en tira diaria. Vamos a ver si se hace”, agregó la periodista dando a entender que aún faltan detalles para que se confirme el ciclo.

En sintonía con eso, Ubfal también habló sobre el presente laboral de Romina Pereiro: “Va a trabajar en las mañanas de la Televisión Pública”, detalló.

Actualmente Jorge disfruta de unas relajantes vacaciones junto a Romina y sus pequeñas hijas, y volverá en algunas semanas al programa que ahora está a cargo de Adrián Pallares.