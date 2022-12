Jorge Rial recordó a Lidia "Pinky" tras el fallecimiento de la periodista

Tras conocerse la triste noticia sobre la muerte de Lidia "Pinky" Satragno, durante el programa Argenzuela, Jorge Rial le dedicó unas sentidas palabras a la periodista. "No quiero pasar de largo algo que, de verdad, nos duele a todos los que hacemos televisión, que es la muerte de Pinky" empezó con el conductor con sus palabras hacia la periodista.

"Hoy falleció Pinky a los 87 años, que es la señora televisión" siguió Jorge Rial con su relato y contó sobre su experiencia como productor en un programa de Pinky. "Una de las personas más profesionales con la que me tocó compartir. Cabrona como todos los de esa generación,pero cabrona desde el absoluto profesionalismo." exclamó el ex Intrusos sobre la forma de trabajar que tenía la conductora.

También se llenó de elogios para con Pinky y, si bien no fue fácil trabajar con ella, recalcó lo interesante que fue para Jorge la experiencia de ser el productor de la ex conductora: "Yo aprendí mucho de ella porque no lo podía creer. Le mandaba 100 preguntas, me rechazaba 50 y elegía 10, pero me decía que eran brillantes". Pero Jorge Rial recordó el motivo por el cual la ex diputada dejó de tener trabajo en televisión: "Una carrera brillante que estuvo empañada vilmente por las 24 horas de Malvinas. Fue vilmente utilizado por la dictadura y eso lo sacó de la cancha".

Las palabras de Jorge Rial sobre Pinky, tras la muerte de la periodista.

Cerró con sus sentidas palabras, resaltando la importancia de Pinky en los medios: "No quiero dejar pasar, ni loco, el recuerdo de Pinky. Abrió la puerta para que todos estemos en televisión".