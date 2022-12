Falleció Pinky a sus 87 años

Lidia "Pinky" Satragno (87) fue una de las conductoras históricas que tiene la televisión Argentina, falleció en el mediodía del jueves tras una ardua lucha contra el párkinson. Tuvo una carrera que fue de éxito en éxito, fue la conductora de Memorias desordenadas por TV Publica, también se involucró en el cine, modelaje y hasta en la política, fue diputada nacional entre 2007 y 2010 por la provincia de Buenos Aires, en 1999 fue candidata a la intendencia del partido de La Matanza.

A mediados del 2021, su hijo Gastón hablo con La Nación sobre la salud de su madre y dijo: "cuando arrancó la pandemia, mamá todavía caminaba, hoy no. Hoy en día ella no camina. Tiene muchas afecciones, pero, gracias a Dios, sigue estando lúcida. De hecho, el fin de semana hablamos de todo lo que pasó con las elecciones. Ella siempre me pregunta qué opino, cómo está la situación del país. Totalmente lúcida y despierta y, a veces, hasta me hace reír mucho". Tras varios años de luchar contra la enfermedad, Pinky falleció en su casa de República Árabe Siria al 2800, en donde vivía con su hijo.

La conductora nació el 11 de noviembre de 1935 en San Justo, paso muchos años de su vida siendo modelo de publicidades hasta que en 1956 le llego una oportunidad para debutar en la pantalla chica, en el programa llamado: Buenos Días Pinky. Fue elegida para ser la primera mujer en presentar la primera transmisión a color en la televisión el 01 de mayo de 1980, es dueña de la famosa frase "Con ustedes la televisión en color" . Estuvo casada con Raúl Lavié, con quien tuvo dos hijos Gastón y Leonardo, que falleció hace algunos años a causa de cáncer de intestino. Se despidió de la televisión en 2001 con su éxito, Pinky y la conversación, un segmento de charlas nocturnas.