El pedido de Jorge Rial a Scaloni tras la derrota de la selección

El mal comienzo de la selección nacional en su debut del mundial, dejó un mal sabor a todos los argentinos que madrugaron para ver el partido. El 2 a 1 frente a Arabia Saudita también afectó a los famosos futboleros y un claro ejemplo es Jorge Rial, quien en su programa radial, le recriminó ciertas decisiones al técnico argentino, Lionel Scaloni.

El conductor, junto a Gustavo 'el gato' Sylvestre, aprovecharon el pase radial que realizan todas las mañanas y charlaron de fútbol. Como no podía ser de otra manera, dieron sus puntos de vista respecto al partido que jugó la selección argentina horas antes. Al comienzo de la charla, ambos conductores de Radio 10, destacaron a algunos jugadores por su buena actitud, a pesar de la derrota. "Tiene una actitud muy buena como Lautaro Martínez, Acuña. Va al frente. Necesitas gente que vaya al frente" destacó el Gato Sylvestre.

Pero la charla se tornó un tanto crítica cuando tuvieron que hablar sobre el mal desempeño de algunos jugadores. "Tiene que bajar la ansiedad, todo discute... discute todo" sostuvo Sylvestre de manera ofuscada, a lo que Rial le preguntó a quién se refería y el Gato contestó "De Paul". La devolución de Rial fue contundente: "De Paul está en otra historia, está con la cabeza en otro lado. Es una pena pero lo lamento mucho" y aseguró con dureza que "acá hay que sacrificarlo".

"No quiero otro 2002" dijo Jorge Rial en referencia a la pronta eliminación del combinado nacional en la copa Corea-Japón 2002, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. El ex conductor de Intrusos afirmó que para no cometer el mismo error, Lionel Scaloni debe "hacer cambios ya". Algunos cambios de jugadores que pide Rial es sacar del equipo titular a Rodrigo De Paul y sugirió que los ex jugadores de River, Enzo Fernández y Julián Álvarez, deben ser titular el sábado, en el partido frente a México.