A los 87 años, falleció Pinky, una de las conductoras más importantes de la televisión argentina. Según allegados a la celebridad, murió rodeada de sus seres queridos.

Según el parte policial al que pudo acceder este medio, la conductora falleció en su casa de República Árabe al 2800 junto a su hijo, que fue quien se comunicó con el 911 para alertar de la situación.

Hace meses se supo que Pinky había desmejorado notablemente, sobre todo desde que se inició la pandemia en 2020.

Murió Pinky, leyenda del espectáculo argentino

Gastón Satragno, hijo que la conductora tuvo durante su relación con Raúl Lavié, contó meses atrás en diálogo con Teleshow que la pandemia le había hecho “muy mal”.

“Ella está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Realmente la pandemia a los ancianos los ha dejado muy de lado. Yo cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”, decía su amigo

Quién era Pinky: la mujer que cambió la televisión

Nació en el 11 de noviembre de 1935 en San Justo y debutó en televisión en 1956, luego de un recorrido como modelo de comerciales. Dos años más tarde ya estaba conduciendo su propio programa, Buenos días Pinky. Poco después incursionó en el cine integrando el elenco de La caída, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, en 1959.

“Pinky” actuó en cine y teatro, también se desempeñó como periodista colaborando con la prensa escrita. En la televisión condujo programas como: Teledos Informa, Pinky y la Noticia, El pueblo quiere saber, Pinky y Fontana, Con sabor a Pinky, entre otros.