Jorge Rial reveló el pedido que le hizo Romina Pereiro por temor al coronavirus

En Intrusos, Jorge Rial y su equipo, quienes tienen permitido salir a trabajar en medio de la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional, hablaron de cómo vive cada uno el avance de la pandemia y las situaciones en sus respectivos hogares.

“Nosotros somos los que les decimos que no salgan y nos ven en la tele. Es nuestro trabajo. Pero todos tenemos un conflicto interno con lo que estamos haciendo. Estamos acá y está mal que estemos acá. Volvemos en casa y tenemos que tomar muchos más recaudos. Pero nuestro trabajo es informar y entretener”, comenzó Adrián Pallares, haciendo una profunda reflexión sobre el momento que les toca atravesar exponiéndose para continuar con su labor periodística.

Tras escuchar a su colega, Rial intervino en la charla y reveló el pedido que le hizo su esposa, Romina Pereiro, sobre este momento tan vulnerable en el que vivimos. “Y venimos con miedo también, y cada uno en su casa debe tener a su familia diciéndole ‘no vayas’. A mí me pasa", comenzó Jorge.

"Romina, mi mujer, Ema y Violeta (hijas de su esposa), me dicen ‘ no vayas, no vayas’. Me cuesta hacer entender esto porque nosotros solamente entendemos que sentimos que tenemos que estar para informar y entretener. Quiero decir que no nos vamos a inmolar, por eso cada día vamos tomando más medidas. Pero vamos a seguir tratando de estar al lado de ustedes. Por eso estamos; no porque estamos locos y nos gusta", aclaró el conductor sobre el esfuerzo que realiza junto a su equipo.