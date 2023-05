Jorge Rial y María del Mar Ramón ya no se esconden y, después del mal momento del periodista en Colombia, se mostraron juntos por primera vez en un almuerzo dominguero.

El periodista y la escritora de 31 años salieron a almorzar durante el fin de semana y asistieron a un reconocido restaurante de comida fusión asiática, tal como revelaron en el portal Ciudad.com.

Jorge Rial y María del Mar compartieron la comida hasta las 17 y, a su salida, las cámaras de los periodistas lo esperaban para obtener sus declaraciones. Sonrientes y muy cariñosos, la pareja no dio mayores detalles pero revelaron que están disfrutando a full de su vínculo sin rótulos y que no tienen pensado contraer matrimonio.

Tiempo atrás, María del Mar Ramón habló por primera vez de su relación en LAM con Jorge Rial y confirmó que no tenían etiquetas.

“¿Son novios o no te gustan las etiquetas?”, preguntó el cronista de LAM. "No solo no me gustan las etiquetas sino que… Yo soy una persona muy importante que estaba justo. Soy la persona que estuvo en el momento crucial”, dijo María del Mar.

Sobre el episodio que vivió el periodista en Colombia, Ramón desdramatizó: “Uno siempre se asusta, pero a mí me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto ‘clínica’ me asusta, pero los otros detalles los irá contando él”, dijo.

Quién es María del Mar Ramón, la mujer que acompañó a Jorge Rial en su peor momento

María del Mar Ramón es una escritora de 31 años, que vive en Buenos Aires desde 2012 y nació en Bogotá, Colombia.

La mujer elegida por Jorge Rial es autora de dos libros y estaba en Bogotá para participar de la Feria internacional del Libro, cuando el periodista se descompensó.

En ese momento, María estaba por presentar su nuevo proyecto "Todo muere salvo el mar" en la Feria Internacional del libro, y Jorge Rial quiso apoyarla en este momento tan importante con su presencia.

La nueva novia de Jorge Rial también es fundadora de una ONG que se llama Red de Mujeres y un colectivo en su país que se llama Las Viejas Verdes.