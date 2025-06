José María Muscari vivió una noche inesperada junto a su hijo cuando intentaron asistir al recital de Paulo Londra. Con entusiasmo y emoción, se dirigieron al Movistar Arena listos para disfrutar del show, pero un insólito error cambió por completo los planes y los dejó con una divertida anécdota para la familia.

Con su característico sentido del humor, José María Muscari relató la insólita situación que vivió cuando fue al recital de Paulo Londra con su hijo. Lo que parecía ser una noche perfecta terminó de manera inesperada, pero lejos de lamentarse, el director teatral compartió su experiencia con gracia y espontaneidad.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó una serie de historias donde relató lo sucedido. Con entusiasmo, había anunciado que junto a su hijo se dirigían al Movistar Arena para disfrutar del show del reconocido cantante cordobés. “Con el más ondero, mi hijo, nos vamos a ver a Paulo Londra”, escribió el director, acompañado de una foto de ambos listos para el evento.

Sin embargo, la emoción duró poco; momentos después, en otra publicación, José María Muscari compartió una imagen de los dos caminando de espaldas, con una frase que resumía la inesperada situación: “Cuando aún había ilusión e íbamos camino al recital sin imaginar que me equivoqué de día”.

Lejos de ocultar su error, el director teatral decidió contar con lujo de detalles cómo se dio cuenta de la equivocación. “Yo sé lo que a ustedes les pasa. Dicen ‘este pibe fue a ver a Paulo Londra con el hijo y no sube ninguna historia’, que por favor nos muestre un poco el recital de Paulo Londra, que dé una opinión. ¿Cómo estuvo volver a ver a Paulo Londra, que canta y toca después de tanto tiempo? Bueno, no: me equivoqué de día. Entiendan lo que me pasó”, relató.

Según relató el productor, todo comenzó cuando notó que el estacionamiento estaba sorprendentemente vacío. “Primero me llamó mucho la atención que pudimos estacionar muy rápido, cosa que me llamó la atención porque es que siempre que vas al Movistar Arena y hay un recital, te cuesta estacionar. Enseguida fuimos con un amigo, encontramos rápido un estacionamiento para poner el auto, vacías las calles. Estamos por llegar al Movistar Arena, no hay nadie en la vereda. Me confundí de día. Es mañana. ¡Qué horror!”, continuó.

José María Muscari convirtió un insólito error en una anécdota llena de humor y espontaneidad. Su intento de asistir al recital de Paulo Londra con su hijo terminó de una manera inesperada, pero su reacción dejó en claro que sabe tomarse la vida con liviandad. Con su explicación, el director teatral reafirmó su estilo auténtico y demostró que incluso los planes fallidos pueden convertirse en momentos memorables.

