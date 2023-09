Josefina La China Ansa y Diego Mendoza se comprometieron y están pensando en los preparativos para la boda. Luego de haberse convertido en padres primerizos con la llegada de India, la periodista y el exfutbolista decidieron dar un paso más allá en su relación y sellar su amor con un anillo.

Así fue la romántica propuesta de casamiento de Josefina La China Ansa y Diego Mendoza

Josefina y Diego son una de las parejas más admiradas en la actualidad y se caracteriza por compartir las buenas noticias con sus seguidores, pero sin exponer del todo su vida privada. Meses atrás enloquecieron las redes tras anunciar que la periodista estaba embarazada y que pasarían a ser familia de 3.

El 17 de junio de 2023 recibieron en brazos a India, su beba, y desde entonces comparten las aventuras en familia. "Bienvenida a nuestro mundo, hija. Te amamos", escribieron en Instagram en conjunto. Y ahora, 3 meses después de aquella increíble noticia, volvieron a revolucionar las redes anunciando su compromiso de casamiento.

Josefina La China Ansa y Diego Mendoza se comprometiero

Con una tierna selfie de Mendoza y Josefina mostrando el anillo, la conducto reveló cómo fue la propuesta en el día de su cumpleaños. "¡Así empecé mi cumple! Y ahora ¿Qué le voy a pedir a las velitas? Si ya lo tengo todo", comenzó escribiendo la morocha muy emocionada.

"Esta familia es mi sostén , mi equilibrio, mi todo. Es más de lo que alguna vez soñé. Mi 2023 me encuentra en mi mejor versión... Y a vos, Diego Mendoza, mi futuro marido me hiciste una mejor persona. Mucho más fuerte y segura. Sos mi equilibrio, y el mejor compañero que una persona pueda tener al lado. Cumpliste cada una de las promesas que me hiciste al conocernos y hoy mi vida con vos, es un sueño", finalizó la conductora de Telefe.

La familia de Josefina La China Ansa

Josefina La China Ansa esperó el momento justo para compartir la buena noticia y poder disfrutar del momento con su futuro esposo. La morocha empezará a organizar junto a Diego Mendoza los preparativos de la fiesta y vivirán todo el proceso junto a India, quien definitivamente crecerá rodeada de mucho amor.