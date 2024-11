La semana pasada estalló un nuevo escándalo en la vida amorosa de Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que la modelo se había ido unos días a Río de Janeiro con L-Gante, su nueva pareja, y Jamaica, la hija del cantante, y había retornado a la República Argentina con algunas versiones de que estaría embarazada del oriundo de General Rodríguez que fueron potenciadas por el futbolista del Galatasaray de Turquía. En este contexto y otra cuestiones que sucedieron posteriormente como la denuncia de la artista hacia el excompañero de Lionel Messi en el París Saint-Germain, Juan Carlos Icardi, suegro de la excompañera de vida de Maxi López, habló con 'Intrusos' de América TV.

nJuan Carlos Icardi y Mauro Icardi.

La palabra de Juan Carlos Icardi, padre de Mauro Icardi, sobre la controversia con Wanda Nara

Posteriormente a sufrir la rotura de ligamentos y estar convencido de que Wanda Nara estaría embarazada de L-Gante, Mauro Icardi retornó al país con el fin de reflotar su matrimonio y continuar con su recuperación cerca de su familia e hijas. Pero su legalmente esposa volvió a su departamento ubicado en el Chateu Libertador y allí se encontró con el futbolista, discutieron y horas después ella tomó la decisión de hacer una denuncia en su contra. En este contexto, los medios buscaron contactarse con los protagonistas y sus familiares, por eso 'Intrusos' se acercó hasta rosario y charló con alguien del seno familiar del deportista. "No quiero ser un maleducado, pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro", comenzó diciendo Juan Carlos Icardi cuando vio a la prensa fuera de su propiedad.

Una de los primeros interrogantes que recibió el padre del jugador fue sobre cómo se encuentra el vínculo de su descendiente y la modelo a lo que respondió: "No sé. Ahora en estos días no tengo relación". Como puede esperarse de un papá, se expresó preocupado por la dura lesión que le toca atravesar a su hijo y afirmó: "Estoy preocupado por la lesión. La lesión me preocupa".

Posteriormente, uno de los periodistas preguntó por si tanto Mauro Icardi y Wanda Nara tienen la puerta abierta de su hogar y manifestó: "Para todos siguen abiertas, para toda mi familia". Por otro lado, también se lo interrogó por el tiempo que hace que no ve a sus nietas y expresó: "Y ahora no, hace un tiempo".

Mauro Icardi y Wanda Nara.

"Yo estoy bien, Trabajando mucho", contestó sobre su estado de ánimo ante esta situación. El cronista de Intrusos preguntó por las chances de que su hijo y la conductora se reconcilien, pero Juan Carlos Icardi no respondió en profundidad y prefirió evadir: "Son cosas de grandes. No sé. Eso es cosa de ellos". De esta manera, el padre de Mauro Icardi dejó en claro que por el momento no tuvo diálogo con su hijo y con Wanda Nara, pese a que sí dio la certeza de que hace tiempo no ve a sus nietas.

BL