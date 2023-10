Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, se prepara para su fiesta de 15. La gran celebración se llevará a cabo el próximo 20 de octubre. Además, el joven reveló que el mega evento será organizado por Claudia Villafañe. Asimismo, presentará una temática moderna, caracterizada por el color verde, junto con su vestuario del mismo tono. También, habrá un momento emotivo junto a sus padres, donde cantarán junto a un video de su infancia.

Instagram @flor_de_p

Los detalles de la tan esperada fiesta de 15 de Juan Otero

En una entrevista con Intrusos, Juan Otero explicó cómo surgió la idea de la fiesta: "Queríamos imponer algo y hablando con mi mamá pensé, 'yo, que no tengo problema con nada, por qué no haría una fiesta' y me quedé con la fiesta". Además, cuando se le preguntó acerca de las reacciones a su decisión, el joven comentó que no le importan las críticas. "No miro mucho las críticas, la verdad, pero en la calle cuando me reconocen, me dicen 'qué bueno que vas a tener tu fiesta de 15'. Siempre es el tema primordial. En Instagram también me escriben y me felicitan, sobre todo gente adulta, gente que por ahí nunca se le cruzó por la cabeza", aseguró el hijo de Flor Peña.

Asimismo, Juan sorprendió a todos al anunciar que utilizará un traje en color verde. De ese modo, se debatió la idea de cómo el adolescente rompió con las normas tradicionales y los estereotipos, a lo que Flor De La V destacó la importancia de la libertad individual: “La gente debería entender que cada persona tiene libertad de hacer lo que le plazca de su vida. Si se quiere poner un vestido, se pone un vestido, si quiere ponerse pantalón, pollera o bucanera...”

Instagram @flor_de_p

Finalmente, Juan Otero habló sobre la relación con su madre, Florencia Peña. “Tenemos una relación muy linda, la verdad. Compartimos mucho el arte. La fiesta siento que no es solo mía, sino que es poder compartir con ella un momento. Vamos a bailar, a cantar, juntos. Mi papá no me iba a juzgar pero con mamá nos entendemos más. Con que ella sea feliz, a mi es lo que más me importa, más que nada”, concluyó el joven.

P.C