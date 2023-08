Juan Otero llegó a la vida de Flor Peña para revolucionarla. El joven se convirtió en el hijo que iba a ocasionar que la actriz se replanteara su visión de la vida y sociedad. En varias ocasiones, la intérprete ha manifestado que su pequeño ha hecho que ella vea las cosas desde otras perspectiva.

En los últimos días ambos han sido noticia luego de que se conociera que van a celebrar los 15 años de Juan con una majestuosa fiesta. A pesar de los prejuicios y porque socialmente se considera que las celebraciones de este tipo es solo para mujeres, Juan y Flor siguen adelante con los preparativos de un evento que promete ser único e irrepetible.

Sobre esto, en diálogo con LAM, el futuro cumpleañero, reveló que la idea surgió por parte de Flor Peña y que hacer algo diferente a lo acostumbrado lo emocionaba. "Fue más que nada, una idea de mi madre, ella me dijo de hacerla y yo en base a eso dije ‘me copa mucho esta idea’ y ahí empezamos a crear y llegamos a lo que es hoy". Por otra parte, detalló que no bailará el vals y que en su lugar entrará haciendo una coreografía con una de sus amigas.

Ahora, quién ofreció más datos sobre esta fiesta fue Flor Peña en conversación con Tatiana Shapiro para Infobae. La intérprete de Moni Argento comentó que su hijo Juan Otero representó un desafío para ella, ya que la llevó al límite de la tolerancia y el de entender su identidad. En esa misma nota, desclasificó una vivencia de su pequeño en cuarto grado, cuando decidió ir al colegio disfrazado.

"Iba a la escuela con pulseras, anillos, carteras mías y glitter. Un día se fue disfrazado de conejo con un traje rosa que era un pijama. Y yo como soy una madre libre, siempre hablaba de las consecuencias de los actos y le dije: 'Mirá Juan, te va a pasar esto. Vas a llegar a la escuela, te van hacer volver y te van a explicar que eso que estás haciendo está mal, pero vos bancate la que venga'. Y cuando volvió a casa me dijo: 'Mamá mañana vamos todos disfrazados de pijamas", recordó, destacando que su hijo siempre defendió su manera de ser y cómo se abrió un espacio en la sociedad sin importar lo que los demás opinaran.

Así será la fiesta de 15 años de Juan, el hijo de Flor Peña

Este tipo de acciones, Flor lo hablaba mucho en su terapia, puesto que, quería entender cómo ser una mejor madre para sus hijos. "Mi terapeuta me dijo: 'Mirá Flor, tus hijos están a la altura de ser tus hijos. Vos tenés que estar a la altura de ser su mamá". "Y ahora vas a hacer la joda de los 15", intervino Schapiro.

Seguidamente, Flor Peña especificó cómo será este día en el que celebra la vida de Juan Otero: "Fue muy genial porque vos sabés que nosotros somos una familia muy disruptiva. Entonces, vino mi hijo Juan, que está recontra loco y me dice: 'Mamá, yo quiero decirte algo: ' A mí me gustaría que charlemos de que por qué los hombres no podemos tener nuestra fiesta de 15'. Y yo le digo que no entendía por qué no podría tenerla. 'Bueno, entonces me gustaría incentivar a otros que a que la tengan' (le dijo Juan). Bueno, así que ahí vamos, vamos a por ello", finalizó.

AM