Juan Otero, hijo de la reconocida actriz Florencia Peña, cumplió 15 años de edad. El próximo 20 de octubre los celebrará con una fiesta que promete ser inolvidable. Asimismo, el joven compartió emocionantes detalles de este ansiado evento, que está siendo organizado por Claudia Villafañe, líder de la empresa Plan V.

Juan Otero

La idea original surgió cuando Juan planteó la posibilidad de un viaje como posible regalo de cumpleaños, con el fin de explorar Europa. Sin embargo, su madre lo alentó a considerar y realizar una fiesta, a lo que él aceptó y pusieron manos a la obra para diseñar el gran festejo.

El emocionante posteo de Florencia Peña

A través de sus redes sociales, Florencia Peña celebró con una tierna publicación el cumpleaños de 15 de Juan Otero. "Feliz cumple hijo querido!!! Qué buen plan armar juntos este fiestónnnn. Siempre fiesta… nunca infiesta @juanoterook. Y cómo no vamos a celebrar esta vida loca llena de amor y risas?! Acá estoy para vos y para acompañarte en este viaje. Sé feliz que lo demás no importa. Te amo infinito. Tu libertad me emociona siempre.”, expresó la actriz.

Florencia Peña en Instagram

En las fotos se los puede observar planeando la increíble fiesta que se llevará a cabo el próximo 20 de octubre. Además, Juan brindó detalles sobre el increíble espectáculo que no tarda en llegar. La misma se llevará a cabo con temática moderna, y estará caracterizada por el color verde, tanto su decoración como el cotillón.

Juan Otero, Claudia Vilafañe y Florencia Peña

Además, los invitados desfilarán por una alfombra verde, como si fuera una entrega de premios, donde mostrarán sus atuendos y serán entrevistados por el presentador Dan Breitman, quien va a estar a cargo de la previa del evento.

Juan Otero

También, el atuendo de Juan será del mismo color que la temática y contará con dos cambios: uno para su entrada, en donde bailará una coreografía al ritmo de "Problem" de Ariana Grande junto a una amiga, y otro para el resto de la flamante noche. Su vestimenta será confeccionada por un prestigioso diseñador.

Juan Otero

Asimismo, Juan comentó que su deseo es que sea una fiesta tradicional pero con un enfoque masculino. También aseguró que no habrá un código de vestimenta para los invitados. En lugar de mesas asignadas y una principal, se dispondrán livings para ocupar menos lugar.

Juan Otero y Florencia Peña

El joven también adelantó que habrá souvenirs al finalizar la fiesta, y su objetivo es que los mismos también sigan la temática verde. Además, planea entregar riñoneras del mismo color ya que considera que es un detalle único.

Juan Otero

En cuanto a la música, Juan planteó que desea un show en vivo de El Polaco, y también le gustaría contar con la presencia de La Joaqui, quien es actualmente compañera de su madre en el jurado de Got Talent.

Juan Otero

Asimismo, en tanto a los invitados famosos, considera que no pueden faltar Elizabeth "La Negra" Vernaci, Lizy Tagliani y Marley, amigos íntimos de Florencia Peña. Además, planea un emotivo momento junto a sus padres, donde se animará a cantar junto a su madre y su padre tocará un instrumento mientras muestran un video recordando su infancia.

Florencia Peña y Juan Otero

Juan Otero recibió múltiples críticas debido al festejo de su cumpleaños número 15 al ser considerado una fiesta de mujeres. Sin embargo, tanto Florencia Peña como diversos usuarios de las redes sociales salieron en defensa del joven al destacar que es un día especial para celebrar y disfrutar junto a sus más cercanos.

P.C