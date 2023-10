Juan Otero, el hijo de Flor Peña, tuvo su festejo de 15 años con una mega fiesta que ha generado un fuerte revuelo. A pesar de las críticas, el joven disfrutó de una noche inolvidable junto a su familia y amigos.

Decidido a seguir su deseo de tener una celebración especial en su aniversario, Juan logró hacerlo realidad con el apoyo incondicional de sus padres. La velada quedará grabada y el sueño de tener su cumpleaños de 15 se cumplió.

Juan Otero y Flor Peña respondieron las críticas por el cumpleaños de 15

Con su traje verde manzana, tal como lo había anunciado previamente, la fiesta atrajo la atención de varios medios de comunicación.

Durante una entrevista con LAM, el adolescente le respondió a Ángel de Brito: "Si. Cómo no lo voy a poder creer si se discute todo", comentó la actriz. "Vos ya sabes, nos conoces mucho. Hemos pasado por muchas. Imáginate que si yo no me tomara a chiste las críticas no haría nada", agregó Flor Peña.

Luego, el adolescente agregó: "Es difícil estar acostumbrado, teniendo 15 años a las críticas, pero ya aprendimos a vivir con eso. Nos resbala". Para finalizar, Juan Otero dijo: "No pensamos en eso y no compartimos", cerró el adolescente acompañado en el móvil por Flor Peña.

