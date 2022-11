Juan Reverdito, el último eliminado de Gran Hermano: "Volvería a entrar para limpiar mi imagen"

Reafirma que tendrá revancha. Juan Reverdito (42) fue el cuarto eliminado del exitoso ciclo de Telefe, “Gran Hermano”, con el 88, 14 % de los votos. Y lo primero que hizo tras salir de la famosa casa fue hablar por videollamada con sus dos hijos Juan Cruz (24) y Felipe (6), a quienes quiere mostrarles una nueva imagen si vuelve a entrar en un posible repechaje.

“Mi hijo mayor vive en España junto a mi nieto de tres años. Son mi locura... Tenía la ilusión de ganar porque la pasé bastante mal en lo económico. Pero aún conservo las esperanzas de seguir mejorando para ayudar también a mis hijos. Hoy estoy de pie gracias a Juan Cruz y se lo voy a agradecer toda la vida”, dice con la voz quebrada. “Tengo que seguir por ellos. Apenas salí me fui a trabajar con el taxi y fue hermoso el cariño de los pasajeros, me daba piel de gallina cuando me pedían fotos. Es un montón lo que me está pasando a esta edad con la gente, desde que salí son todas muestras de afecto, me piden que vuelva. Obviamente, anhelo el premio porque lo necesito, aunque principalmente volvería a participar para limpiar todo lo malo que se dijo de mí. Si bien no hice un personaje, me equivoqué en el juego: tendría que haber estado menos enojado, no ir tato al choque. Eso me puso en contra a la mayoría de la casa”, agrega junto a su muñeco Flash, incondicional durante su paso por el reality.

Juan Reverdito, el último eliminado de Gran Hermano

“No me arrepiento de haberme rodeado de Tomás, Martina, “La Tora”, “Cata”, Mora e Ignacio, porque son todos buenos, incluso con muchos seguiré el vínculo... La que más me sorprendió fue Julieta: adentro parecía que no jugaba a nada, pero después ves lo bien que utiliza el confesionario para hablar con el público que se perfila como semifinalista... Siempre dije que la chica más linda de GH 2022 era Martina, aunque me gusta más la pareja que hace con Nacho, quien quiero que gane si no entro de nuevo”, afirma desde su ojo crítico.

Juan nació en Jujuy, pero vive en el barrio de Boedo, en donde se hizo hincha de San Lorenzo y experimentó momentos importantes. “Me tatué fechas cruciales: 1949 es el año que nació mi mamá, quien falleció; 1998 y 2016 son los nacimientos de mis hijos: Juan Cruz y Felipe; en 2019 llegó mi nieto y en 2014 obtuvo el título de la Copa Libertadores mi querido club Azulgrana”, confiesa quien está soltero y abierto a propuestas.

“Me defino como buena persona, buen padre, abuelo y amigo... Muy jodón. Más allá de que no pude mostrar tanto esa faceta divertida, muchos me dicen que se rieron conmigo y me alegra... En base al futuro, no sé qué pasará, pero no descarto trabajar en los medios si surge alguna oportunidad como panelista o en el periodismo deportivo. Mientras tanto, solo disfruto de mi presente que ya se enriqueció con esta inolvidable experiencia”, concluye feliz.

