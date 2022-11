Marcela Tauro habló de Juan de Gran Hermano: "No le creo nada..."

En la última gala de elimicación de Gran Hermano 2022, el eliminado fue uno de los participantes mas odiados de al casa, el taxista Juan Reverdito.

La periodista Marcela Tauro, panelista del programa Intrusos conducido por Flor de la V en la señal de América, habló del participante: "No le creo. Me da a que nos está vendiendo un verso"

¿Qué dijo Marcela Tauro?

En un móvil para el programa Intrusos que brindó el taxista Juan, donde habló de su paso por la casa de GH dijo: "Cuando salí fue una locura. No la pasé bien esa noche ni en el debate al día siguiente. Pero la verdad es que la gente siempre en la calle me bancó. Es un juego, la gente eligió y yo estaba jugando mal. Me equivoqué. Quiero volver a entrar a la casa, más que nada para cambiar la imagen que dejé".

Entre idas y vueltas de las diferentes opiniones de los periodistas del programa, Marcela Tauro dijo: "¿Sabés qué me pasó? Yo había leído la historia de vida y se la compré. Dije 'qué bárbaro un hombre que se hizo cargo de su hijo solo', que la madre lo abandonó y demás... Pero después lo veo en los debates, lo vi ayer en LAM y la verdad que hay algo que no me llega, no le creo. Me da a que nos está vendiendo un verso"

Maite Peñoñori dio también su comentario fuerte al ex participante:"Revertir igual esa imagen... Juan, ni que vuelvas a entrar 170 mil veces, vas a lograrlo".