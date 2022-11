Juan Reverdito opinó sobre el juego de los participantes de Gran Hermano

Juan "el tachero" Reverdito está viviendo un gran presente en los medios luego de su participación en Gran Hermano. Estuvo presente el LAM y estuvo sometido a preguntas por parte de Ángel de Brito y las panelistas del programa. Mostrandose sincero, respondió todo y se animó a dar su mirada sobre los participantes que aún están en competencia.

Cuando le preguntaron al ex hermanito quién es el mejor participante para él, respondió que es Disney (Julieta Poggio) porque le "sorprendió muchísimo". "Yo la aplaudo. Adentro de la casa, te puedo asegurar que decís '¿esta chica qué hace acá? Todos te lo pueden decir" contó sorprendido sobre el juego de Julieta y dijo que es la mejor jugadora de la casa.

A la hora de responder de quién es el peor jugador, nombró a Marcos "porque no hace nada". El taxista no pudo evitar hablar de su cruce con el salteño y recordó "a mí me faltó el respeto cuando se levantó y se fue cuando estaba hablando. Apenas empiezo a hablar, le agarró sed y se fue a tomar agua".

Luego de su eliminación con el 88,14% de los votos, el segundo participante más votado en la historia del reality, cada vez que pudo, Juan se mostró arrepentido de su juego y su forma de comportarse dentro de la casa. En cada programa al que fue, aseguró que "no fue él" el que la gente vio en Gran Hermano.