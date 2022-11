GH 2022: Tomas Holder y Juan quieren demandar al programa

La polémica entre los participantes eliminados de la casa de Gran Hermano sigue creciendo, ahora Tomas Holder y Juan, quieren demandar al programa.

Los motivos aun no se conocen, pero un ex participante del 2015 compartió la noticia en sus redes sociales y dijo: "Juan y Holder van a accionar legalmente contra la producción".

Las redes sociales, explotaron de comentarios: "¿Pero no es que les pagan por semana una linda cifra?”; “No se puede hacer eso. Firmaron un contrato y tuvieron consentimiento de todo lo que iba a venirse, ellos sabían todo lo que podría pasar luego”, son algunos de los comentarios que hicieron los usuarios después de conocerse la noticia.

Juan fue el ultimo eliminado de la casa, rompió el silencio y dijo: "Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie. Nos estábamos yendo en fila. Cuando estuve mal dos días, que estuve mal mal, me bloquee con un pasado mío, una situación en la que me encontré solo".