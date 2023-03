La nueva entrada de Alfa generó polémica dentro de los ex participantes y también en los televidentes, pero nada mostró tanto descontento como a los que estaban en la casa. Las caras de todos los que siguen en el juego demostró que no estaban muy contentos de ver a su excompañeros, salvo Camila, quien lo recibió con abrazos y gritos.

Juan Reverdito se refirió al reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano

Juan Reverdito habló sobre el tema y lanzó sin filtro con Mitre Live: “Al entrar a la casa, le están faltando el respeto a la gente que lo votó cuando lo sacaron... No es Cristian U, está muy lejos de Cristian”.

“No sé por qué Alfa, ellos buscan rating y no está mal, es un show... Está muy inflado. Hay otros chicos afuera que le podrían poner más picante a la casa que él”, añadió sobre la polémica entrada del participante. “Hay que respetar a la gente que decidió que quería una casa tranquila, así como decidió sacar a Alfa”, comentó sobre este caso.

“Estaban bastante calientes los chicos de Gran Hermano con esto. No coincido con esta decisión, pero, lo que pasa, es que hace un mes que la casa es un bodrio. Hay otros chicos que están afuera que le podrían poner más picante que Alfa. Yo no vivo de Alfa, a todos no nos dejan ir a los pisos de los programas y a él sí, tiene privilegios. Hay cosas que te generan bronca, en el debate hay por lo menos tres ex GH que no suman nada”, terminó el ex participante.

