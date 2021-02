Juana Repetto habló de cómo transita este embarazo y cómo lo lleva Toribio

Juana Repetto contó cómo transita su segundo embarazo en compañía de Toribio y de Sebastián Graviotto. La actriz de 32 años confesó estar más desconectada que cuando esperaba a su primer hijo.

"Fisicamente todo fue pasando antes. Desee notar la panza hasta los movimientos. Emocionalmente me siento más desconectada o menos pendiente, creo que debe ser más habitual con el segundo", expresó.

Luego, la hija de Reina Reech continuó: "Ya que ahora la panza no es la prioridad absoluta. De todas maneras soy una freak y me preocupo por cualquier cosa, me tomo el rato de acostarme relajada para sentirlo y conectar".

"Tengo miedos como en el primero o más... estoy ansiosa por verlo en la próxima eco y fantaseo mucho con el parto, muchas ganas de vivir ese momento", finalizó la celebridad argentina en su cuenta oficial de Instagram.

Juana Repetto contó qué preguntas le hace Toribio sobre su hermanito en camino

Juana Repetto reveló que está más que feliz con las reacciones de Toribio mientras su hermanito crece en la panza. La pareja de Sebastián Graviotto contó qué preguntas le hace su hijo de cuatro años acerca de la llegada de Belisario.

"¿Cómo esta Toro con el embarazo?" le preguntaron a la figura, quien respondió: "Por el momento se manifiesta súper feliz y esperándolo con mucho amor. Se pregunta cosas acerca de cómo será cuando esté ´Beli´ (como lo llama él)".

"Por ejemplo: dónde va a ir en el auto? Yo: en una sillita como la tuya pero mirando para atrás. Él: Yo voy a ir para atrás como él así le hago compañía", contó Juana y cerró la story con emojis de mamá babosa.