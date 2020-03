Juana Viale comenzó la conducción de "La Noche de Mirtha" con una profunda reflexión

Juana Viale (37) reemplazó a Mirtha Legrand (93) en la conducción de "La Noche de Mirtha" y sorprendió a todos los televidentes y seguidores con unas palabras que leyó al entrar al estudio. "Ayer estaba pensando un poco el por qué yo iba a estar acá sentada y se trata de la realidad que vivimos acá todos los argentinos y el mundo entero. Escribí unas palabras que espero no sean muy extensas", expresó la actriz previo a la lectura de su reflexión.

"Hola a todos, gracias por acompañarme del otro lado de la pantalla y gracias a los invitados que aceptaron venir a la mesa para colaborar con información. El estar acá no es fácil, así como se que no es fácil la cuarentena, en otras palabras: aislamiento social en sus casas, obligatorio. Pero siento que como sociedad podemos hacerlo y más aún deberíamos ser ejemplo... esto no es estar de vacaciones", comenzó.

Luego, continuó: "Yo no estoy acá sustituyendo a nadie sino haciendo mi modesto aporte por la situación que tiene en vilo al mundo entero, por el tan pequeño pero de nombre tan grande: el Coronavirus. Como saben mi abuela, la señora, y tan amada por mi, Mirtha Legrand, no va a hacer sus programas porque está en edad de alto riesgo y tiene además un gran sentido de la responsabilidad".

"Así que por ser "la nieta de", y con mucho orgullo lo digo, decidí ayudar con esta causa que es la de comunicar. No quiero dejar pasar por alto esto, quiero agradecer a todos los médicos, enfermeras del suelo argentino y todas las nacionalidades que trabajan incansablemente para proteger, cuidar y acompañar a casa hombre y mujer infectado", agregó la morocha.

Así, finalizó: "Por último, a todos los que tenemos familiares mayores, llamémoslo, hagamos que este aislamiento no sea de absoluta soledad para ellos, un llamado cambia todo. Acompañemos en la distancia y como podamos".