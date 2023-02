Juana Viale se pronunció en medio de los rumores de la venta de la casa circular que su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn había construído en San Isidro para vivir los dos.

Rodeada de naturaleza, con los pies descalzos y mate, Juana Viale compartió un breve texto reflexivo, muy fiel a sus acostumbrados posteos donde decanta lo que siente y deja que la energía fluya. Esto escribió la nieta de Mirtha Legrand en Instagram.

ana Viale en medio de los rumores de la venta de la casa circular: "Vaya uno a saber".

"Volar. Alas transparentes. Como las hadas. Vaya uno a saber a donde me había ido... no sé si regrese. No se si alguna vez estuve aquí/allá. Volar", escribió la destacada actriz y presentadora de TV.

Para sorpresa de muchos, Agustín le respondió a Juana Viale el posteo: "Belleza de plumas, monkey feet". Este nueva reacción entre el arquitecto y la actriz, pone de nuevo el foco de la prensa sobre su relación y deja abierta la duda si en realidad se separaron o si contrario a eso, siguen juntos, pues la verdad, ninguno de los dos ha aclarado las versiones de ruptura.

Así es la casa que Agustín Goldenhorn construyó para vivir Juana Viale

Un posteo de Goldenhorn hace una semana avivó los rumores sobre la supuesta separación entre é y Juana Viale. Según los comentarios, el arquitecto podría haber puesto en venta la casa temática que diseñó con las ideas de la actriz.

"Casa Gitana - late, crece, vibra. Con el sol, la clorofila, las brisas, la sombra reparadora. Ya llegan las flores. Una casa de verano todo el año", comentó el poste con el video.

Lo cierto de todo esto, es que Juana Viale se ha dejado ver sola en sus vacaciones y mantiene su vida sentimental al margen de la prensa. "Todo es circular, todo viene, todo va", es una de las frases que hace parte de la temática de la casa circular en la que se espera que la pareja llegue a vivir, si es que su relación aún sigue.